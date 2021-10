Vendaval arranca telhado de supermercado e clientes se apavoram em Minas

O telhado de metal atingiu as gôndolas e danificou alguns produtos (foto: Reprodução/Redes sociais) Sem previsão na meteorologia, a população de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, foi surpreendida por um temporal na tarde desta quinta-feira (30/9). O telhado de um supermercado foi arrancado pela força do vento, o que causou corre-corre e tensão entre clientes e funcionários. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.





No momento do acidente, clientes faziam compras normalmente. Eles saíram desesperados do estabelecimento.

Monte Carmelo não possui quartel do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar foi a responsável pelo primeiro atendimento. Na sequência, bombeiros de Patrocínio foram até a cidade.

Equipe do Corpo de Bombeiros de Patrocínio se deslocou para Monte Carmelo (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)

Eles informaram que ninguém se feriu e que o estabelecimento ficará interditado para reparos.