Betim faz as contas do prejuízo causado por temporal que atingiu a cidade

O grande volume de chuva causou estragos também em alguns equipamentos de saúde, com ocorrências de médio e baixo impacto. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Imbiruçu, Guanabara, Petrovale e Nova Baden tiveram o fornecimento de luz interrompido durante o temporal. A Secretaria Municipal de Saúde recolheu todas as vacinas das referidas unidades. Não houve perda de imunizantes.