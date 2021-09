Moradores de bairros no Triângulo sofrem com falta de água há cinco dias

Abastecimento de água em parte de bairros de Frutal está suspenso há cinco dias (foto: Foto ilustrativa - suju-foto/Pixabay)

Não bastassem as preocupações referentes à pandemia da COVID-19, moradores de Frutal, no Triângulo Mineiro , são obrigados a conviver com a total falta de água há quase uma semana. Estão sendo afetados residentes dos bairros Eldorado e Residencial Francisco Moron, mas todo o município enfrentará um rodízio de abastecimento, por sete dias, a partir desta sexta-feira (1º/10).