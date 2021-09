Último dia de setembro é de calor intenso e máxima de 40ºC em Minas Gerais

Temperatura alta marca o último dia de setembro em Belo Horizonte (foto: Álvaro Duarte/D.A Press/E.M) O mês de setembro, marcado por clima seco e calor intenso, finalmente chega ao fim. No entanto, neta última quinta-feira (30/9) do mês, a temperatura não foi diferente. Em Belo Horizonte, a máxima foi de 32,6ºC, na região da Pampulha.









Em Minas Gerais, a máxima foi registrada em Arinos, no Noroeste do estado, com 40,2ºC. A mínima foi de 12ºC, em Águas Vermelhas, no Norte.





Precipitação de Granizo





Nesta quarta-feira (29/9), o Inmet alertou para a possibilidade de fortes tempestades e precipitação de granizo na tarde desta quinta-feira. No entanto, até o momento, não foi registrada nenhuma ocorrência de granizo no em Minas Gerais.





Para esta sexta-feira (31/9), o alerta permanece. A população deve estar atenta para as condições atmosféricas, que estarão favoráveis para ocorrência de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento.





Há, também, a possibilidade de precipitação de granizo em pontos isolado da Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e região Metropolitana de Belo Horizonte.