Final de semana será de tempestade e máximas de 35ºC em BH

Previsão é de clima instável e tempestades em Belo Horizonte neste final de semana (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) O final de semana na capital mineira será de clima instável e calor intenso. A população deve estar em alerta para a possibilidade de tempestades e rajadas de vento no sábado (2/10) e no domingo (3/10).









“Nesta época do ano, período de maior aquecimento, a temperatura só vai diminuir quando começar a chover com maior frequência”, afirma. A previsão é que isso ocorra a partir do segundo final de semana de outubro.





“Com a chuva de amanhã e domingo, a temperatura pode diminuir um pouco. Mas até chover com frequência, vai permanecer alta”, compartilha o meteorologista.





Final de semana de tempestades em Belo Horizonte

A previsão para o sábado e para o domingo é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. De acordo com Claudemir, o cenário climático se justifica pelo “calor e alta umidade do ar'', característica dessa época de começo de primavera.





Ele enfatiza que, apesar da temperatura acima dos 30ºC há dias, não é possível afirmar, ainda, que o estado passa por uma onda de calor.





No resto do estado também há possibilidade de chuva. A previsão é de tempestades isoladas no Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Zona da Mata.