Alerta amarelo: veja o clima em Minas nesta quarta-feira

A capital terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde e noite (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, (Inmet), a capital mineira está em alerta amarelo nesta quarta-feira (6), com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O instituto também aponta ventos intensos, de 40 a 60 km/h. As temperaturas devem ficar entre 21°C e 31°C, com umidade na casa dos 40%. A capital apresenta céu parcialmente nublado e expectativa de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde e noite.

Centro-Oeste

O Inmet aponta a entrada gradual do Centro-Oeste de Minas no período chuvoso, que pode iniciar na segunda quinzena de outubro. Em Itaúna, a umidade do ar é relativamente favorável, podendo oscilar entre 42% a 82%. Divinópolis terá clima mais seco, com umidade do ar de 23% a 68%, e máxima de 36ºC. Pompéu tem a maior máxima da região, de 37ºC.

Sul de Minas e Zona da Mata

Juiz de Fora tem previsão de 83% de chuva, com expectativa de 10mm. A cidade terá mínima de 18ºC, e já atingiu os 28ºC logo no início da tarde. Já em Poços de Caldas, a temperatura mínima é ainda menor, com previsão de 15ºC e máxima de 26ºC. A cidade pode ter precipitações de 25mm, segundo o site Climatempo.

Vale Jequitinhonha

Em Bandeira, a máxima é de 37ºC, e a umidade do ar pode chegar aos 100%. Em Divisópolis, o clima também será mais umido, podendo chegar nos 96%. Ambas cidades não apresentam previsão de preciptação.