Uberaba vacina jovens de 13 anos e aplica 3ª dose em idosos acima de 60

Uberaba iniciou hoje (6/10) a vacinação contra a COVID-19 dos jovens com 13 anos, sem comorbidades (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Hoje e amanhã (6 e 7/10) Uberaba inicia a vacinação contra a COVID-19 dos adolescentes de 13 anos, sem comorbidades, e, também, imuniza as pessoas com 60 anos ou mais, com a 3ª dose ou dose de reforço.

Além disso, uma nova remessa (55ª) de doses chega à sede da Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul e, desta forma, a vacinação da segunda dose de AstraZeneca será retomada, provavelmente, amanhã, após ter sido interrompida no último sábado (2/10) por falta dos imunizantes.

Conforme planilha divulgada pela SRS Triângulo Sul, amanhã e sexta-feira (7 e 8/10), as 27 cidades que compõem esta regional receberão doses referentes à nova remessa.

Confira o número de doses, referente à remessa 55, de cada uma das 27 cidades do Triângulo Sul (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, para serem contemplados com a 1ª dose da vacina contra a COVID-19, os jovens de 13 anos, sem comorbidades, precisam apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência de Uberaba em nome dos pais.



“Além disso, é indispensável a presença dos pais ou responsáveis na hora da vacinação. Sem a presença de um deles, o jovem poderá não ser vacinado”, alertou a Pasta.

Segundo o vacinômetro de Uberaba, atualizado nessa terça-feira (5/10), a cidade já recebeu 441.786 vacinas contra a COVID-19, sendo 391.671 aplicadas da seguinte forma: 1ª dose (245.005); 2ª dose (134.848); 3ª dose (3.637) e dose única (8.181).

Desde o início da pandemia, foram registrados em Uberaba 42.341 casos positivos da doença, sendo que 1.325 pessoas morreram. Neste momento, há na cidade 1.166 casos ativos da doença.