BH registra 19 mortes por COVID-19 nesta quinta

BH chegou a 6.871 mortes por COVID-19 nesta quinta (7/10) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 25/04/2021)

Indicadores

BH computou mais 19 mortes por COVID-19 no boletim epidemiológico desta quinta (7/10). Essa matéria, inicialmente, informava que o aumento era de 73, mas a prefeitura esclareceu que houve erro de digitação no documento oficial.BH também registrou mais 234 casos confirmados de COVID-19 nesta quinta. A cidade totaliza, agora, 284.984 diagnósticos: 6.817 mortes, 1.839 em acompanhamento e 276.328 recuperados.

Atual cenário dos indicadores da pandemia em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

As ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com a doença recuaram nesta quinta em BH. No caso da terapia intensiva, a taxa de uso diminuiu de 44,3% para 43,4%, portanto permanece na zona de controle.

Já no caso das enfermarias, o percentual reduziu de 40,5% para 39%, também dentro do patamar menos grave.

A terceira estatística fundamental se manteve exatamente no mesmo nível do boletim de ontem. A transmissão do coronavírus está exatamente em 1, portanto permanece como o único parâmetro na área de alerta.

Vacinação



BH registrou mais 30.602 aplicações de vacinas contra a doença nesta quinta: 5,2 mil de primeira dose, 19.438 de segunda, 25 únicas (Janssen) e 5.939 de reforço.



Agora, a capital mineira registra 2.016.286 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.349.801 com a segunda, 59.292 com a Janssen e 46.581 de reforço.



O boletim da prefeitura destaca que 79,9% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma vacina. Ao mesmo tempo, 54,3% completaram o esquema vacinal.

