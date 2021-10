Ciclista pedala 12 horas para arrecadar brinquedos na Praça Sete, em BH

O ciclista Thiago Drews pedalou 12 horas para arrecadar brinquedos em Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press ) Pela sexta vez consecutiva, o ciclista Thiago Drews fez a maratona de 12 horas em treinamento estático de bicicleta na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte. O atleta se desafiou a não sair da bike durante esse período e incentiva os cidadãos a realizar doações de brinquedos e bicicletas.









Daniel Matos levou o afilhado para a praça e realizou a doação de brinquedos. "Eu trabalho no Centro e estava com meu afilhado. Resolvemos contribuir um pouco com essa atitude tão nobre", explica.



Para Daniel, além de incentivar a prática do esporte, as arrecadações têm grande impacto humanitário: "Espero que quem puder ajudar, mesmo o mínimo, é de grande valia. São atitudes como a dele que tocam o nosso coração."







No Instagram, Thiago Drews compartilhou as primeiras horas da maratona estática, e a montanha de brinquedos ao seu redor chama a atenção. De acordo com ele, as doações deste ano podem dobrar as do ano passado, batendo recorde.



Para ele, a maratona é pessoal, e o esporte está presente na sua vida desde a infância: “A ação é inspirada na benevolência do meu pai”.





Thiago Drews espera dobrar a arrecadação em 2021. É a sexta que vez que o ciclista promove essa ação (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )



Para Alexandre Vieira, a relação com a bicicleta o transformou. "Ensinou-me a ser mais disciplinado e respeitoso comigo mesmo." Alexandre doou uma bicicleta, que, apesar de ser um modelo simples, ele considera de grande importância: "Já me fez muito bem e rodou comigo no mínimo uns 5 mil km. Doei pra que seja o começo da jornada de pedalada de alguma criança/jovem e porque acredito muito no Thiago Brou, que no mundo cinza em que vivemos é cor e luz ao mesmo tempo. Por mais ciclistas nas ruas e por um trânsito mais calmo e cortês."