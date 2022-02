Obra vai interromper parcialmente circulação do metrô no domingo (13/2)

Estação São Gabriel é uma das que vão ficar fechadas durante uma hora no domingo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 23/11/2021)

Usuários do metrô de Belo Horizonte devem ficar atentos no domingo (13/2). Uma obra vai interromper a circulação dos trens durante uma hora no trecho entre as estações São Gabriel e Vilarinho.









Assim, no domingo, de meio-dia às 13h, o metrô vai circular da estação Eldorado, em Contagem, à Estação Minas Shopping, na Região Nordeste de BH.





As estações São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo, Floramar e Vilarinho não vão funcionar durante uma hora. Após as 13h, a circulação deverá ser normalizada nas 19 estações do metrô.





As estações do metrô de BH funcionam das 5h15 às 23h, com as bilheterias abrindo às 5h40. Aos domingos e feriados, o intervalo entre as viagens é de 20 minutos. A CBTU-BH lembra que é obrigatório o uso de máscara, que cubra o nariz e a boca, no metrô e nas estações.