Contagem registra aumento no índice de infestação do mosquito da dengue

A partir desta sexta-feira (11/2) até domingo (13/2), a região e o Distrito Sanitário Nacional receberão ações de conscientização (foto: Fábio Silva/PMC) De acordo com o último Levantamento de Infestação Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), a cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, apresentou risco médio, com o percentual de 2,7%, no mês de janeiro, para a proliferação do mosquito transmissor Aedes aegypti. Porém, em algumas áreas dos bairros Nacional, Riacho, Ressaca e Vargem das Flores, apresentaram risco alto.

O LIRAa é uma metodologia que ajuda a realizar a identificação de áreas com maiores índices de infestação do mosquito Aedes aegypti. E o percentual preconizado pelo Ministério da Saúde é abaixo de 1%.

Nesta sexta-feira, será realizada a limpeza de locais na região. Já no sábado e no domingo, das 8h às 13h, os Agentes de Combate às Endemias irão percorrer as ruas do distrito, conscientizando a população sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar a proliferação do mosquito. E ainda no domingo, a iniciativa contará com o grupo de teatro dos próprios servidores, o “Agente em Cena”.

O Distrito Nacional é uma das regiões que apresentou alerta em relação às arboviroses.

“Considerando a perspectiva epidemiológica referente à dengue para o ano 2022 e a confirmação de alta positividade de larvas do mosquito Aedes aegypti em todas as áreas do Distrito Nacional, nos resultados do último LIRAa, realizado em janeiro, faz-se necessário empreender ações de combate ao mosquito, com urgência”, enfatiza a diretora do Distrito Nacional, Léia Dias.

Segundo a prefeitura, o Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses Urbanas e Febre Amarela de Contagem vem realizando reuniões pontuais para colocar em execução o Plano Municipal de Contingência. O objetivo é tentar prever todos os possíveis cenários e como agir diante de cada um deles.

Programação:

Sexta-feira (11/2)

– Limpeza de locais na região

Sábado (12/2) – 8h às 13h

– Blitz educativa

(Bairros: Jardim Alvorada, Praça do Nacional, Estrela Dalva).

Domingo (13/2) – 8h às 13h

– Blitz educativa

(Bairros: Pedra Azul, Bom Jesus, Estrela Dalva, Vila Francisco Mariano).