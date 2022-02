Parte de casa desaba em BH

Rua onde o desabamento ocorreu, no Bairro Aparecida (foto: Reprodução da internet/Google Street View)







Parte de um barracão no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte, desabou na madrugada desta sexta-feira (11/2). Ninguém ficou ferido.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a testemunha que ligou para o 193 contou que metade da parede do imóvel, na Rua Mariana Barcelos, desabou e o muro também estava caindo. Essa pessoa ouviu estalos na laje e disse que uma pessoa estava no local sem conseguir sair.





Quando os bombeiros chegaram ao local, conseguiram resgatar a vítima, no segundo pavimento, sem ferimentos. O local precisou ser isolado por causa do alto risco de desabamento do resgate do imóvel.





Ainda não se sabe se as chuvas dos últimos dias contribuíram para o colapso da estrutura.



Por volta das 7h, equipes da Defesa Civil de Belo Horizonte vistoriavam o imóvel. Segundo o órgão, a parte que desabou é uma varanda, que bloqueou o acesso ao restante da casa. A parte da frente foi interditada e o acesso é feito pelo imóvel vizinho. O desabamento não afetou as casas próximas.