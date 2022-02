Motoqueiro atropela PM ao tentar furar blitz em Nova Lima

O atropelamento ocorreu durante uma blitz no Bairro Cabeceiras, que fica na chegada à Nova Lima (foto: Facebook.com)

Um cabo da Polícia Militar foi vítima de dois homens que estavam numa motocicleta, e que tentaram furar uma blitz, na Avenida Presidente Kennedy, no Bairro Cabeceiras, em Nova Lima, na Grande BH. O policial sofreu dois traumatismos cranianos e fraturou uma clavícula. A vítima está em estado grave, no Hospital do Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, para onde foi encaminhado logo após o fato. Os autores, um adulto e um adolescente, foram presos minutos depois.

Segundo o capitão Rabelo, do 35º BPM, que também estava no local e acompanhou o militar até o HPS, era uma blitz de rotina. Os policiais deram uma ordem para que o piloto encostasse a motocicleta. No entanto, ele não obedeceu, acelerou a moto e atropelou o cabo, que não teve, sequer, tempo para tentar desviar. "Ele bateu, primeiro, com a cabeça num poste, depois no meio-fio e ficou lá desacordado”.

Logo que aconteceu o atentado contra o militar, foi emitido um alerta na rede da PM de Nova Lima e, também foi acionado o helicóptero da PM, Pegassus, que foi até o local e transportou o militar ferido para o hospital em BH.

Em seguida, foi montada uma operação em Nova Lima, que conseguiu identificar e prender os dois ocupantes da motocicleta. Eles foram levados para a Delegacia local e o adulto está sendo indiciado por tentativa de homicídio. O menor deverá ser encaminhado para um centro socioeducativo.

O capitão Rabelo, que estava no HPS, disse que o cabo foi intubado e deve passar por duas cirurgias, mas seu estado é grave.