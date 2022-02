Homem que matou amigo e depois o decapitou está preso em BH

O crime foi esclarecido pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) (foto: PCMG)

O assassinato de um homem, que foi decapitado e o corpo encontrado no Bairro Universitário, Região Norte de Belo Horizonte, em 17 de janeiro, foi esclarecido pela Polícia Civil. O suspeito de autoria do crime é um homem de 34 anos. Segundo foi apurado, os dois, assassino e vítima, eram amigos.

De acordo com as investigações do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem de 34 anos agiu com a ajuda de um comparsa, que ainda é procurado pela polícia.

Os três eram amigos e estavam em situação de rua. Levantamentos apontam que a vítima foi assassinada após um desentendimento sobre a divisão de objetos furtados pelo trio.

Os policiais informam que depois de decapitar a vítima - o crime ocorreu 10 dias antes de o corpo ser encontrado, o suspeito ainda transitou pelas ruas da região exibindo a cabeça do amigo como se fosse um troféu.

O corpo da vítima permanece no Instituto Médico-Legal (IML) Dr. André Roquette aguardando identificação. O suspeito, que foi preso no Bairro Aeroporto, foi levado para o sistema prisional.