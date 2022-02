Menino de 9 anos encontrado em carro abandonado com sinais de embriaguez

Unidade da Polícia Militar: caso foi registrado em Sete Lagoas (foto: PMMG/DIvulgação)

A polícia de Sete Lagoas, na Grande BH, investiga o caso de um menino, de 9 anos, encontrado em um carro abandonado, no Bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira. Segundo a polícia, a criança estava desacordada, suja de vômito, assim como o piso do veículo. Além disso, médicos do Samu afirmaram que o menino tinha sintomas e cheiro de ter ingerido bebida alcoólica.

O fato ocorreu na tarde de quarta-feira (2/2), mas somente hoje foi divulgado. A Polícia Militar foi chamada ao local por uma mulher, que se assustou ao ver o menino deitado dentro do carro abandonado.

Logo apareceu outra mulher, tia da criança, que disse ser responsável pelo menino enquanto a mãe dele está trabalhando. Ela contou que um homem, conhecido por “Junin”, havia dado bebida para o garoto.

A tia levou os policiais até a casa José Júlio, o "Junin", de 41 anos, que apresentava sinais de embriaguez.



O homem disse que, ainda na tarde de quarta-feira, tinha chegado do trabalho, quando o menino apareceu no seu portão. Ele foi atender e, quando abriu, a criança entrou correndo na casa e foi direto para seu quarto e assentou em sua cama.

Alegou, que em momento algum deu bebida para o menino, que ele conhecia das imediações de sua casa. Disse que os dois apenas conversaram e, depois disso, o garoto foi embora.

Segundo a polícia, a médica que atendeu a criança no Hospital Municipal de Sete lagoas informou que, ao acordar, o menor contou que tinha sido obrigado a ingerir bebida alcóolica, dado que foi relatado no prontuário médico.

Exames clínicos constataram que a criança não havia sido abusada sexualmente. No entanto, a vítima contou que tinha saído para comprar pão, e ao passar em frente à casa de “Junin”, foi puxado pelo homem, que passou a fazer ameaças caso não bebesse cachaça com ele.

O garoto relatou ainda que, assim que bebeu um copo da cachaça, o suspeito tirou a sua calça e que depois disso não se lembrava de mais nada. “Junin” foi levado para a Delegacia de Plantão de Sete Lagoas, onde está preso.