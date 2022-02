UAIs do Barreiro e Venda Nova farão mutirão para emitir RGs neste sábado

Mutirão acontece das 8h às 14h (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) Barreiro e Venda Nova farão um mutirão para emissão da carteira de identidade neste sábado (5/2). Os atendimentos serão realizados das 8h às 14h, com o objetivo de ampliar o andamento diante da demanda da população que necessita do documento.

A primeira via da carteira de identidade é gratuita, entretanto, a partir da segunda emissão é cobrada uma taxa de R$ 95,41. Os cidadãos devem emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), disponível na área de agendamento do Portal MG ou do MG App para fazer o pagamento.

No dia agendado para tirar o documento, é necessário apresentar a guia impressa e o comprovante de pagamento. Veja o que é necessário levar para emitir a carteira de identidade:

2 fotos 3x4 (padrão exigido pela Portaria nº 02/2019);

Guia DAE impressa e comprovante de pagamento;

Certidão de nascimento (solteiros), ou certidão de casamento (casados e viúvos), ou certidão de casamento com averbação (separados e divorciados), original ou cópia autenticada;

Opcional: caso o solicitante tenha interesse, é possível incluir na carteira de identidade os números de CPF e PIS/Pasep, basta apresentar os documentos comprobatórios;

Menores de 16 anos devem comparecer acompanhados por pai, mãe ou responsável legal, que precisam apresentar documento com foto.

Para retirar o documento também é necessário agendar um horário nos mesmos canais de atendimento do Governo de Minas. O prazo para entrega é de cinco dias úteis e a data para que o cidadão busque a identidade finalizada é informada no protocolo de atendimento.

Mutirão UAIs Barreiro e Venda Nova





Data: 5/2/2022 (sábado)





Horário: das 8h às 14h (é necessário agendamento prévio, gratuito, nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG e aplicativo MG App Cidadão)







UAI Barreiro - Avenida Afonso Vaz de Melo, nº 640;

UAI Venda Nova - Avenida Cristiano Machado, 11.833, Vila Clóris. Local:

*Estagiária sob supervisão