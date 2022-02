BH tem tarde com chuva forte nesta quinta-feira (3/2)

Belo Horizonte tem a tarde desta quinta-feira (3/2) com chuva em pelo menos quatro regionais. Por volta das 14h45, chovia forte nas regiões Centro-Sul, Nordeste e Leste.

A chuva repercutiu nas redes sociais. "Que chuva é essa em BH? Nuuuuuuu. É cada raio", disse um internauta.

Clima em BH é doido demais, antes do túnel da Lagoinha chovendo passou o túnel, cadê a chuva?", questionou outro.

Nas regiões Noroeste e Nordeste, a chuva foi fraca. Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, nenhuma ocorrência foi registrada até o momento.

Mais cedo, a Defesa Civil emitiu um alerta para pancadas de chuva na capital mineira. Havia grande possibilidade de pancadas isoladas de até 40mm e raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50km/h. O aviso é válido até as 8h desta sexta-feira (4/2).

Hoje, as condições meteorológicas ainda favorecem o tempo com muita nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva em todas as regiões de Minas Gerais. Mais de 190 cidades mineiras podem ter vento de tempestade e alagamento.