BH tem novo alerta de chuva com raios e ventos para esta quinta (3/2)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta quinta-feira (3/2), um novo alerta para pancadas de chuva na capital mineira.

Segundo o órgão, após a trégua, a chuva deve voltar à capital. Há grande possibilidade de pancadas isoladas de até 40mm e raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50km/h até as 8h desta sexta-feira (4/2).Hoje, as condições meteorológicas ainda favorecem o tempo com muita nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva em todas as regiões de Minas Gerais.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Tal situação se deve à intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas que atuam em todo o Brasil.