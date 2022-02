Atenção! BH tem alerta de chuva de granizo nas próximas horas

De acordo com o órgão, o aviso é válido para as próximas duas horas.

Quarta chuvosa: tempo nublado perdura em BH e no restante do estado

A Defesa Civil orienta que as pessoas procurem um lugar seguro para se alojar e que não permaneçam em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos.

Previsão do tempo

Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, o céu segue nublado com pancadas de chuva isoladas ao longo desta quarta-feira (2/2). A temperatura na capital deve chegar aos 29ºC, com umidade relativa do ar em 29%. A máxima prevista é no Norte de Minas, com 35ºC.





Exceto em Belo Horizonte, a temperatura deve subir, ultrapassando os 30ºC em todas as regiões mineiras. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que explica que a alta instabilidade condicionada pelo canal de umidade que abrange grande parte do Brasil Central justifica o clima chuvoso.





O Inmet alerta, ainda, que há risco de acentuado volume de precipitação, especialmente, no Vale do Rio Doce na divisa com o Espírito Santo.



(Com informações de Ana Laura Queiroz*)

Também pede para que as pessoas não fiquem no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica. Não é recomendável estacionar debaixo de árvores.