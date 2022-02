Quarta chuvosa: tempo nublado perdura em BH e no restante do estado

Quarta será de clima chuvoso em Belo Horizonte e no restante do estado (foto: Jair Amaral/D.A Press/E.M) Para aqueles que estão ansiosos em deixar de lado o guarda-chuva, o acessório ainda será de muita utilidade para a maioria dos mineiros. A previsão é que o clima chuvoso perdure por mais alguns dias em todo o estado de Minas Gerais.









Exceto Belo Horizonte, a temperatura deve subir, ultrapassando os 30ºC em todas as regiões mineiras. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que explica que a alta instabilidade condicionada pelo canal de umidade que abrange grande parte do Brasil Central justifica o clima chuvoso.





O Inmet alerta, ainda, que há risco de acentuado volume de precipitação, especialmente, no Vale do Rio Doce na divisa com o Espírito Santo.