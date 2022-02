Após chuvas e vazão restrita, Lago de Furnas atinge nível mínimo de água

Nível do Lago de Furnas chegou a 762 metros acima do nível do mar no dia 31 de janeiro de 2022 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os 34 municípios mineiros banhados pelo Lago de Furnas estão mais aliviados desde o último dia de janeiro. Nesta segunda-feira (31/1), o reservatório atingiu a marca de 762 em relação ao nível do mar. O número é considerado o ideal para atender os diversos usos do corpo d’água, como o turismo, a piscicultura e a agricultura. Desde julho de 2020 que o lago não registrava esta cota mínima.





Além do imenso volume de chuvas no estado, uma resolução da Agência Nacional das Águas (ANA) contribuiu para que o número mágico fosse atingido. Segundo a determinação, válida desde novembro do ano passado, a vazão do reservatório não poderia ser superior a 300 metros cúbicos de água por segundo.









A posição de Pacheco ecoa o discurso de prefeitos e lideranças da região, que pedem ações para a manutenção do lago neste nível mínimo.





Para o prefeito de Carmo do Rio Claro e presidente da Associação dos Municípios do Médio Rio Grande (Ameg), Filipe Carielo, o essencial é que, durante o período chuvoso, o índice seja ultrapassado. “Temos que garantir que, durante o período de seca, o lago não sofra novamente com baixos índices de volume de água”, apontou.





Já Fausto Costa, secretário executivo da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), avalia que o nível mínimo é apenas uma etapa para a manutenção do lago em níveis aceitáveis. "Consideramos a chegada das águas do Lago de Furnas à chamada Cota 762 a vitória de uma grande batalha, que se arrasta há anos, mas não vencemos a ‘guerra’ ainda”, disse.





"Precisamos assegurar o uso múltiplo das águas para o desenvolvimento econômico e social da região, o que inclui a geração de energia, o turismo com sua diversidade de atividades, a agricultura e a piscicultura. Vamos continuar nesse propósito até conseguirmos atingir o objetivo maior, que é ter o lago acima da Cota 762 durante todos os meses do ano”, completou.