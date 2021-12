Pequenos piscicultores e pescadores da Usina de Furnas recebem auxílio

Pequenos Piscicultores da Agricultura Familiar e Pescadores Artesanais do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas vão receber benefício (foto: Imagem ilustrativa - Beto Magalhaes/EM/D.A Press) A Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) vai distribuir até a próxima sexta-feira (10/12) cartão-alimentação com três créditos mensais de R$ 250 para mais de mil profissionais atendidos pelo Programa Assistencial aos Pequenos Piscicultores da Agricultura Familiar e Pescadores Artesanais do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas.

Serão beneficiados piscicultores familiares e pescadores artesanais das seguintes cidades:

Aguanil

Alfenas

Alterosa

Areado

Boa Esperança

Campo Belo

Campo do Meio

Campos Gerais

Candeias

Capitólio

Carmo do Rio Claro

Conceição Aparecida

Coqueiral

Cristais

Delfinópolis

Eloi Mendes

Fama

Formiga

Guapé

Ilicínea

Itaú de Minas

Nepomuceno

Paraguaçu

Perdões

Pimenta

São João Batista do Glória

São José da Barra

Três Pontas

Varginha

Como vai funcionar?

A operacionalização do programa ficou a cargo dos CREAS (Centros de Referência em Assistência Social) de cada um dos municípios no entorno do reservatório, com convocação proativa e a coordenação das inscrições. Os critérios para habilitação foram a cidade de residência, o exercício da atividade e a situação de vulnerabilidade social.

A Alago é a responsável pela logística que envolve aquisição, distribuição, recarga e acompanhamento da entrega e uso dos cartões. A entrega dos cartões foi iniciada ontem (6/12) e segue ao longo desta semana.

“O programa emergencial foi idealizado para apoiar pescadores artesanais da agricultura familiar e os pequenos piscicultores que tiveram problemas com a sua produção de pescados devido à baixa das águas do lago. O benefício é exclusivo para compra de alimentos em estabelecimentos comerciais credenciados com a bandeira do cartão”, explica Fausto Costa, secretário-executivo da Alago.

Fausto lembra ainda de outras ações da Alago com Furnas Centrais Elétricas. “Temos várias parcerias com Furnas, além desta, do programa de alimentação. A Alago entrou com o apoio logístico e trabalhamos junto às prefeituras. Os CREAS entregaram as listas para a Alago, que cuidou de toda logística e acompanhará a utilização desses cartões ao longo dos meses”, afirma Fausto.