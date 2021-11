UFU abre incrições para auxílio emergencial a estudantes da universidade

As inscrições para o auxílio emergencial na UFU vão até o dia 10 de dezembro (foto: Divulgação/UFU/Milton Santos) Estão abertas as inscrições de processo seletivo para obtenção de auxílios emergenciais para o próximo semestre letivo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Os benefícios variam de R$ 40, para auxílio internet móvel, a R$ 1,8 mil, para mobilidade internacional. O orçamento da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia (Proae/UFU) chega a R$ 18 milhões.

Estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, que possuem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo, podem realizar suas inscrições até as 17h do dia 10 de dezembro, por meio Portal de Serviços da Graduação (PSG)

Dentre os candidatos que atendem à condição socioeconômica, estão contemplados aqueles que estão regularmente matriculados na graduação, em cursos técnicos da Escola Técnica de Saúde (Estes) e na pós-graduação presenciais, nas modalidades de ensino remoto e/ou presencial na universidade.

Além da exigência da matrícula na UFU e da comprovação da vulnerabilidade exigidas a todos os solicitantes, os estudantes de graduação, do ensino técnico e da pós-graduação não podem ter nenhum tipo de benefício da Assistência Estudantil para se inscrever.



No edital, estão dispostos outros requisitos, que variam de acordo com o nível de ensino do candidato, para solicitação dos auxílios.

Serão ofertados distintos benefícios, conforme o perfil do estudante, sendo 14 tipos para a graduação, oito para o ensino técnico e quatro para a pós-graduação Stricto sensu.



O projeto atendeu a mais de 2,6 mil alunos em 2020 e entre os benefícios estão auxílio moradia, alimentação, transporte, saúde, creche, apoio pedagógico, além de outros.

Depois de realizada a inscrição e publicada a lista dos classificados, o processo seletivo conta com mais cinco etapas: o primeiro recurso; a convocação para inserção de documentos; a análise socioeconômica; o segundo recurso; e, por fim, a divulgação do resultado final - que ocorrerá no dia 16 de fevereiro de 2022.