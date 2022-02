Uberaba: maioria em UTI pública é idoso com comorbidades com 2 ou 3 doses

As internações de pacientes que estão na ala de UTI/COVID da rede pública de Uberaba se concentram no Hospital Regional José Alencar (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A maior parte de 82% dos internados em UTIs/COVID da rede pública de Uberaba é idoso com comorbidades e vacinados com duas doses (50%) ou três doses (32%). Já 14%, também maioria de idosos com comorbidades, tomaram uma dose e 4% deles não se vacinaram.





De acordo com o último boletim epidemiológico do município, divulgado na noite dessa quarta-feira (2/2), 18 pessoas estão internadas em UTIs da rede pública da cidade, que atualmente se concentram no Hospital Regional José Alencar.





Segundo informações do diretor técnico do Hospital Regional, o médico Diego Amad, as infecções causadas pela variante Ômicron representam casos menos graves quando comparadas aos quadros da primeira e segunda ondas e, consequentemente, o número de altas tem sido maior.

"Se compararmos o alto número de casos ativos atualmente , podemos considerar que a vacinação foi eficaz, já que o número de pessoas internadas em UTIs não cresceu na mesma proporção. Estamos estáveis com relação a essas internações e com 50% de ocupação", explicou.





O primeiro mês de 2022 em Uberaba fechou com quatro vezes mais casos da COVID-19 que o até então mês mais contagioso na cidade, desde o início da pandemia, que foi em maio. Mas com cinco vezes menos mortes.





Em números absolutos, foram 21.492 novos infectados nesse último mês, sendo que maio de 2021 registrou 5.351 novos casos. Por outro lado, 43 pessoas morreram em janeiro deste ano; já em maio do ano passado foram contabilizados 214 óbitos.





Apenas um hospital particular de Uberaba informou esquema vacinal de seus pacientes internados na ala UTI/COVID.





Conforme o último boletim epidemiológico do município, 22 pessoas estão internadas em UTIs/COVID da rede privada de Uberaba.





Destes, quatro pacientes estão no Hospital Universitário Mário Palmério, sendo que três são idosos (há informações sobre esquema vacinal contra COVID-19 em dois deles).





Segundo a assessoria de imprensa do hospital, um homem de 92 anos e uma mulher de 68 anos tomaram as três doses da vacina. Por outro lado, não há informações sobre vacinação em um paciente de 77 anos. Já um paciente de 43 anos, ainda conforme a assessoria do hospital, também internado na ala de UTI, foi imunizado com duas doses da vacina.





No Hospital Unimed São Domingos, também particular, não foram informados os dados sobre o esquema da vacinação dos pacientes que estão na ala de UTI/COVID.O hospital informou que estes dados são privativos porque pertencem ao levantamento de prontuário, conforme Lei de Proteção de Dados.