Janeiro tem explosão de casos de COVID, mas com menos mortes, em Uberaba

Uberaba, que tem cerca de 340 mil pessoas, já aplicou quase 600 mil doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Pixabay) O primeiro mês de 2022 em Uberaba fechou com quatro vezes mais casos da COVID-19 que o até então mês mais contagioso na cidade, desde o início da pandemia, que foi maio. Mas com cinco vezes menos mortes.

Em números absolutos, foram 21.492 novos infectados nesse último mês, sendo que maio de 2021 registrou 5.351 novos casos. Por outro lado, no que diz respeito às mortes, foram registradas 43 em janeiro deste ano; já em maio do ano passado foram contabilizados 214 óbitos.

Segundo o diretor do Hospital Regional de Uberaba (HRU), graças à vacinação, atualmente, um maior número de pacientes internados na ala de UTI do hospital tem recebido alta médica e, consequentemente, vem ocorrendo menos mortes.

“Se compararmos o alto número de casos ativos que temos atualmente, podemos considerar que a vacinação está sendo eficaz com relação ao aumento de pessoas internadas em UTI que tem recebido alta médica”, considerou.

Além disso, diferentemente de maio do ano passado, quando as UTIs de Uberaba estavam no limite ou perto disto, segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na noite desta segunda-feira (31), apesar do alto número de casos ativos de COVID (mais de 7 mil) que hoje existe na cidade, a sua ala de UTI está em cerca de 50%.

Último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta segunda-feira (31/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Vacinação perto de 100% em adultos

Segundo informações do Vacinômetro de Uberaba, atualizado nesta segunda-feira (31/1), 97,90% das pessoas que residem em Uberaba com 18 anos ou mais foram imunizadas com as duas doses e a dose única da vacina contra a COVID-19.

Já com relação a cobertura vacinal das duas doses em pessoas de 12 anos ou mais, ainda conforme o atual Vacinômetro da cidade, a porcentagem é de quase 90%.

Atual Vacinômetro de Uberaba, atualizado neste segunda-feira (31/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (1/2), o cronograma da vacinação contra a COVID convoca para receberem as suas primeiras doses as crianças de 7 anos, sem comorbidades. Na quarta-feira (2/2), será a vez das crianças de 6 anos, sem comorbidades.