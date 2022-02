Com baixa procura, Lavras vai desmobilizar 10 leitos de UTI/COVID-19

Lavras vai continuar com 10 leitos de UTI na Santa Casa da cidade (foto: Gil Leonardi/ImprensaMG)

A Secretaria Municipal de Saúde de Lavras, no Sul de Minas, informou que o Hospital Vaz Monteiro vai fazer desmobilização dos 10 leitos de UTI para tratamentos de pacientes com a COVID-19 a partir desta terça-feira (01/02).



O motivo é baixa procura de leitos e desmobilização prevista pelo Ministério da Saúde.

A decisão foi publicada por meio de nota nas redes sociais da Prefeitura de Lavras. “O Minstério da Saúde prorrogou o prazo da desmobilização para o dia 28/02/2022, sendo que agora os hospitais receberão apenas o pagamento por paciente internado e não o valor fixo de R$ 480 mil, que foi feito até 31 de dezembro”, diz nota da prefeitura.

A prefeitura também informou na nota que a cidade vai continuar com os outros 10 leitos de UTI disponíveis para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus na Santa Casa, já que é referência na região.

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Vaz Monteiro, essa desmobilização vem acontecendo desde novembro do ano passado.



“Isso não é de agora. O processo vem sendo feito desde novembro de 2021. É uma decisão do governo e não do hospital. Os leitos clínicos vão continuar em funcionamento”, resslata.

Dados da Secretaria Estadual de Saude (SES-MG) apontam que o Sul de Minas tem, nesta terça-feira (01/02), 37,16% de ocupação dos leitos de UTI COVID-19 – Lavras representa 5% desse total.



“De novembro do ano passado, quando saiu a portaria para desmobilização, até hoje, o hospital passou com apenas um leito de UTI ocupado”, afirma.

Ainda segundo com o boletim epidemiológico da prefeitura, Lavras tem 18.236 casos do novo coronavírus, sendo 175 mortes de moradores da cidade e 126 óbitos outros municípios.



A Santa Casa tem quatro pacientes internados na UTI em tratamento da COVID-19 e outros cinco na enfermaria.