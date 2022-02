Boletim epidemiológico registra 10 mortes por COVID-19 em Valadares

A Secetaria Municipal de Saúde de Governador Valadares tem feito ações extras para aplicação de vacinas contra a COVID-19, como esta, na Praça dos Pioneiros, no sábado (29/1) (foto: Divulgação PMGV)

O boletim epidemiológico divulgado na noite de segunda-feira (31/1) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Governador Valadares apresentou números preocupantes em relação à COVID-19. Foram registradas duas mortes no sábado (29/1) e oito no domingo (30/1).

De acordo com levantamentos do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), foram notificados 1.131 casos de COVID-19 no fim de semana. Dessas notificações, 636 casos foram confirmados.

Os dados representam um aumento de 320% em relação à segunda-feira (24/1), quando foram apontados 356 casos da doença e nenhuma morte.



A SMS informou que das 10 mortes registradas no fim de semana (29 e 30/1), sete foram de pessoas que não estavam com esquema vacinal completo e três não tinham tomado nenhuma dose de vacina.

“Neste complexo contexto, a SMS continua reforçando a orientação e contando com a colaboração de todos para que procurem as unidades de saúde para se vacinar. Usem máscaras, higienizem as mãos corretamente e evitem aglomerações”, informou a nota da SMS, divulgada junto ao boletim.

Da população de Governador Valadares (281.046, segundo o IBGE/2020), 208.798 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19. A segunda foi aplicada em 185.422; e a terceira dose, em 56.103.

A campanha de vacinação segue em ritmo normal e não faltam doses para a população. A SMS tem desenvolvido ações no sábado e no domingo para proporcionar às pessoas que trabalham durante a semana a oportunidade de se vacinar.



No sábado (29/1), foi feita uma ação para vacinar crianças (e até mesmo os pais) na Praça dos Pioneiros, com muitos brinquedos, distribuição de algodão doce e peixinhos de aquário para as criançadas vacinadas.

Nesta terça-feira (01/2), as unidades de saúde da área central e bairros periféricos estarão abertas e os vacinadores à disposição do público. A SMS divulgou os locais e horários da vacinação para todos os públicos.

Agenda da vacinação

Para todos os públicos a partir de 5 anos

ESF Vila Parque Ibituruna: 08h às 12h

Rua Seleme Hilel, nº 112

ESF Fraternidade: 13h30 às 16h

Rua Ouro Preto, 771 - Fraternidade

ESF Turmalina II e III: 13h30 às 16h

Rua Cedro, s/nº - Turmalina

ESF Santa Rita II: 14h às 16h

Rua Washington Luiz, 2.367 - Santa Rita

Para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos (sem imunossupressão)

ESF Santa Terezinha: 08h às 12h

Rua Omar Magalhães, 940 - Santa Terezinha

ESF ATALAIA E AZTECA - 08h às 12h

Avenida Cantídio Ferreira da Silva, nº 333 - Atalaia

ESF JARDIM DO TREVO - 08h às 12h

Av. Guanabara, nº 201 - Jardim do Trevo

ESF ESPERANÇA E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 8h às 12h

Rua Pirapora, nº 351 - Maria Eugênia

ESF São Pedro I, II E III: 08h às 12h

Rua Pastoril s/n São Pedro. Para públicos com 12 anos ou mais

ESF Nova JK I e II: 08h às 12h

Rua 2, nº 422 - JK II ou Nova JK

ESF São Pedro I, II e III: 08h às 12h

Rua Pastoril s/n São Pedro

ALTINÓPILIS III E IV - 8h às 12h

Rua Roquete Pito, 114, Altinópolis

ESF JARDIM PÉROLA I, II, III E IV - 8h às 12h

Humberto Tavares Chagas,78

POLICLÍNICA CENTRAL - SALA 28 - 8h às 16

Rua São João, 284 Centro

ESF SANTA RITA III E IV - 8h às 18h30

Rua Castelo Branco, s/n Santa Rita

ESF BELA VISTA 13h30 às 16h

Rua Pedro Vieira Braga, 471, Bela Vista

ESF SANTOS DUMONT I E II -13h30 às 16h

Rua Trinta e Cinco, 67

ESF SÃO RAIMUNDO I E II - 13h30 às 16h

Rua a Mica, nº 70 - São Raimundo

ESF JARDIM DO TREVO - 08h às 12h

Av. Guanabara, nº 201 - Jardim do Trevo

ESF ESPERANÇA E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 8h às 12h

Rua Pirapora, nº 351 - Maria Eugênia

ESF VILA PARQUE IBITURUNA - 08h às 12h

Rua Seleme Hilel, nº 112 - Vila Parque Ibituruna

ESF TURMALINA II e III - 13h30 às 16h

Rua Cedro, s/nº - Turmalina