Uberaba determina que aulas para alunos com comorbidades sejam remotas

Além de crianças com comorbidades, novo decreto COVID de Uberaba determina que crianças que estiverem infectadas com a doença acompanhem as aulas de forma on-line (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





Devido ao retorno escolar presencial nesta semana em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o novo decreto municipal determinou que as aulas para alunos com comorbidades ou positivos para COVID-19, tanto em instituições públicas quanto privadas, sejam remotas.





Por outro lado, a prefeitura não fez alterações quanto às restrições para shows, festas com venda de ingresso, boates e casas noturnas, que seguirão proibidas até o dia 7 de fevereiro.





Ainda segundo informações do novo decreto COVID de Uberaba, continuam liberados os eventos corporativos, sociais, familiares, leilões, formaturas e colação de grau, mas com a ocupação restrita a 60% da capacidade total de público no local - não podendo ser ultrapassado o limite de 200 pessoas, incluindo a equipe do cerimonial.

Além disso, a lotação em bares e restaurantes da cidade permanecerá restrita a 60% da capacidade total e o número máximo de pessoas por mesa continua limitado a seis.





"As medidas vão vigorar por uma semana, com a avaliação da situação pelo governo nesse período", destacou nota da prefeitura de Uberaba.





Ainda segundo informações divulgadas pela prefeitura de Uberaba, o novo protocolo inclui a adoção de horários diferenciados para refeições e atividades afins, com revezamento entre os alunos, evitando-se aglomerações, além do distanciamento de 90 cm entre as carteiras.





"Equipes das secretarias de Saúde e Educação vão trabalhar em ação conjunta para contenção de eventuais contaminações de alunos, ressaltando os protocolos aos pais e estudantes", ressaltou nota da prefeitura de Uberaba.