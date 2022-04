Mulher é atropelada e motorista foge; veja flagrante

Mulher atropelada teve ferimentos nas costas (foto: Reprodução de vídeo/Café Mutuca)

Uma mulher foi atropelada no centro de Elói Mendes, no Sul de Minas, por um motorista que fugiu do local. As imagens que mostram o momento do acidente foram divulgadas (veja o vídeo abaixo). O caso aconteceu no último sábado (2/04) e o motorista se apresetou nesta segunda-feira (4/4).



A mulher aguarda um carro passar pela avenida e atravessa. Quando ela chega no meio da avenida é atingida por um carro, que teria invadido a faixa da contramão. Com o impacto a vitima é arremessada, mas consegue se levantar e caminhar.





Segundo familiares da vítima, a mulher de 42 anos precisou de atendimento médico . "Foi um susto muito grande. Minha irmã teve ferimentos nas costas, mas, gracas a Deus, está bem", disse irmã da vítima por telefone e que prefere não se identificar.



As imagens também mostram que o motorista não parou para prestar socorro. "No dia, ele fugiu. Mas, no dia seguinte, meu filho conseguiu achar o motorista, que prometeu ajudar no que for preciso", ressalta a mulher.



De acordo com a Polícia Civil, no dia dos fatos o motorista fugiu, mas hoje o homem se apresentou. Ele foi ouvido e liberado. "Já foi colhido o depoimento dele. Agora, vamos instaurar o inquérito policial e concluir as investigações. Ouvir as testemunhas e requisitar as perícias", afirma a delegada Geny Rodrigues.