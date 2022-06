Motorista que atropelou ciclista em MG é indiciado por homicídio e fraude

Segundo laudo pericial, o caminhão atropelou o ciclista no trecho zebrado, à direita da pista de tráfego, no km 113 da BR-146 (foto: PCMG/Divulgação) A a Delegacia de Acidentes de Trânsito, da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Araxá, concluiu nesta quarta-feira (22/6), o inquérito do atropelamento do ciclista conhecido como “Peninha, de Araxá, e indiciou o motorista do caminhão por homicídio culposo na direção de veículo automotor e fraude no inquérito policial. Já o gerente da empresa, proprietária do veículo, foi indiciado por fraude no inquérito policial.

Segundo laudo pericial, o caminhão atropelou o ciclista no trecho zebrado, à direita da pista de tráfego. "Foi comprovado também que houve rompimento de lacre do tacógrafo e estavam ausentes os discos do momento do acidente”, informou o delegado da delegacia de Acidente de Trânsito, Vitor Hugo Heisler.



No dia 18 de maio a PC de Araxá cumpriu dois mandados de busca e apreensão , sendo um na residência do motorista do caminhão e outro na empresa para a qual ele trabalha.

Mauro Rosa foi fundador e proprietário dos Lanches Peninha, uma das lanchonetes mais tradicionais e conhecidas de Araxá. O estabelecimento está em atividade há 40 anos.