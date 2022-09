Serra do Curral: bombeiros controlam incêndio após três dias de trabalho

Incêndio de grandes proporções deixou marcas na vegetação da Serra do Curral (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)

Rastro de destruição

Depois de quase 48 horas de trabalho, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio que atingiu a Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.O fogo começou por volta das 18h dessa sexta-feira (9/9) e foi contido às 18h30 deste domingo (11/9). As chamas chegaram a ameaçar torres de transmissão e o fornecimento de energia elétrica na Grande BH, mas os bombeiros conseguiram conter o fogo antes que o dano se consumasse.Os brigadistas do parque seguirão observando possíveis reignições que possam ocorrer ao longo da noite. A equipe ainda irá monitorar a área com uso de drones na manhã desta segunda-feira (12/9).De acordo com os bombeiros, ainda não é possível estimar a área queimada na Serra do Curral.As chamas começaram próximo a Fazenda Ana da Cruz, terreno que a Taquaril Mineração S.A. (Tamisa) pretende explorar na Serra do Curral.A empresa trabalha com a hipótese de incêndio criminoso e a origem do fogo na área da mineradora levantou críticas de ambientalistas.As altas temperaturas foram responsáveis por incêndios em matas por todo o estado de Minas Gerais. Só na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foram registrados ao menos 151 incêndios nos últimos dois dias.No interior, no mesmo período, foram pelo menos 20 ocorrências