Mulher denuncia que foi espancada pelo ex: 'Ele me ameaçou de morte'

Paloma Agnes Silva de Oliveira, de 34 anos, teve hematomas nos braços e no pescoço, inchaço na cabeça e escoriações no tórax, no abdômen e nas pernas (foto: Arquivo pessoal) Um relacionamento abusivo e marcado por ciúmes e episódios de violência. Assim era, segundo Paloma Agnes Silva de Oliveira, de 34 anos, o namoro com o músico José Augusto Silva, de 29. Ela acusa o ex-companheiro de espancá-la após eles saírem de uma boate em Belo Horizonte, na Região da Pampulha, na madrugada do último sábado (17/9).

Em entrevista ao Estado de Minas, Paloma contou que o comportamento agressivo teve início ainda dentro do estabelecimento. “Chegando lá, encontrei com alguns conhecidos. Eu e minha amiga decidimos dançar, mas foi algo muito rápido. Ele não gostou e, com muita ignorância, ficou pressionando para que a gente fosse embora”, disse.

Ao saírem da casa de shows e entrarem no veículo dela para retornarem para casa, José continuou a discussão e a agrediu com socos dentro do veículo. Ao prestar depoimento à Polícia Militar, Paloma contou que urinou dentro do veículo em decorrência da brutalidade das agressões. Ela teve hematomas nos braços e no pescoço, inchaço na cabeça e escoriações no tórax, no abdômen e nas pernas.

Ainda conforme a PM, Paloma afirmou que José – no decorrer do trajeto até a residência dela – puxou bruscamente o freio de mão do veículo e desembarcou na via dizendo que iria embora de Uber, mas ela o convenceu a entrar novamente no carro. Posteriormente, o namorado teria acionado novamente o freio de mão, e o carro rodou na via. “Ao desembarcarem para verificar se o automóvel havia sido danificado, Paloma alega que José Augusto passou a insultá-la e a enforcou”.

Ainda segundo essa versão, no estacionamento do condomínio da residência da vítima, em Contagem, Paloma alegou que o telefone celular do companheiro caiu, e ele começou a agredi-la com socos na cabeça, enforcou-a com uma das mãos e tapou boca e nariz com a outra para tentar sufocá-la. No interior do apartamento de Paloma, o suposto agressor pegou uma faca que estava na cozinha e a ameaçou de morte.

Com o término da discussão, o autor teria dormido no sofá da residência. Paloma então disse que mandou mensagem para um vizinho e amigo da família. Ele, então, ligou para a irmã da vítima, que foi até a casa da irmã. No caminho, ela chamou a polícia.

Outras agressões

Segundo a vítima, o músico José Augusto já a agrediu outras cinco vezes. “Mas nas outras ocasiões não foi nada que chegasse a esse ponto. Ele falou que ia me matar, apertou meu pescoço com muita força e disse que eu veria do que ele é capaz. Não consigo mastigar, pois sinto muita dor. Pra engolir também está muito difícil”, explicou Paloma, destacando que se sente vulnerável, já que o ex está em liberdade.





“Estou desesperada, com muito medo de tudo. Ele ameaçou me matar se eu chamasse a polícia todas as outras vezes que me agrediu. Só saiu rápido [da prisão] porque teve ajuda de um amigo que é agente penitenciário”, afirmou.

Outro lado

Também conforme o registro da PM, o suposto agressor afirmou que, durante toda a noite, os dois não tiveram atritos – contestando, assim, a versão de Paloma sobre a discussão dentro da boate.

Segundo ele, durante o trajeto para a residência de Paloma, os dois discutiram e iniciaram, mutuamente, as agressões físicas dentro do veículo em movimento. Ele confirma ter puxado o freio de mão do carro, mas que isso aconteceu porque Paloma estava dirigindo em alta velocidade.

Ao sair do carro para pedir um Uber, Paloma também saiu e se machucou ao cair no chão. Então, José Augusto teria a ajudado a entrar no veículo novamente e eles seguiram até a casa dela. Segundo ele, a namorada tentou, posteriormente, parar o automóvel outras vezes. A discussão prosseguiu até o momento em que o carro foi estacionado na garagem do condomínio.

O celular de José teria caído entre os bancos, mas Paloma se negou a deixá-lo procurar o aparelho. Conforme essa versão, a mulher impôs a condição dele entrar em casa para ter acesso ao telefone novamente. Ele confirma que dormiu no sofá e que acordou com a chegada das viaturas da polícia militar.

A reportagem tentou contato com o músico José Augusto Silva, mas as ligações não foram atendidas.





Nota da Polícia Civil

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ratificou a prisão em flagrante delito do homem, de 29 anos, no último sábado (17/9), em Contagem. Ele foi conduzido à Delegacia de Plantão, onde foi ouvido, autuado pelos crimes de ameaça, lesão corporal e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional. Na ocasião, a vítima, de 34 anos, manifestou interesse em requerer medidas protetivas de urgência, as quais foram encaminhadas ao Poder Judiciário para o seu deferimento. A investigação prossegue pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município."