Adolescente de 15 anos dispara arma acidentalmente e fere rapaz

Um jovem, de 18 anos, foi atingido acidentalmente por um disparo de arma de fogo, feito por um adolescente, de 15, em Bocaiuva, na noite de segunda-feira (19/09). A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhada para o Hospital Regional Doutor Gil Alves, no mesmo município, e sobreviveu.

O rapaz atingido foi identificado como Nathan Filipe Ferreira Soares. Na manhã desta terça-feira, uma atendente do Hospital Doutor Gil Alves informou que o quadro dele é estável. Informou também que estava sendo aguardada vaga em outra unidade hospitalar de Montes Claros para a transferência do paciente.

O adolescente autor do disparo acidental foi apreendido e levado para a delegacia da Polícia Civil de Montes Claros (48 quilômetros de Bocaiuva), na mesma região, junto com o pai. Ele confessou que "adquiriu" a arma (um revolver calibre 38) para “defesa pessoal”, sem fornecer mais detalhes.

O comandante 210ª Companhia da Polícia Militar de Bocaiuva, capitão Michael Stephan da Silva, informou que, na noite de segunda-feira, uma equipe da PM foi acionada e compareceu em uma residência do Bairro Pernambuco, na cidade, onde um grupo de quatro jovens e adolescentes estaria “manuseando uma arma de fogo”, dentro de um quarto.

De acordo com testemunhas, o menor de 15 anos teria apontado o revólver para um dos integrantes do grupo. A arma disparou acidentalmente, atingindo a vítima no tórax. O Samu foi acionado e o menor saiu correndo, na tentativa de esconder a arma e as munições.

Após ser convencido pela mãe, o adolescente se entregou para a PM. Ele forneceu informações sobre os locais onde escondeu a arma (encontrada em cima do telhado de uma casa abandonada) e nove munições, que estavam em um banheiro, no fundo da moradia. O revólver e as munições foram apreendidos pelos militares