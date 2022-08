Família de homem morto pela PM em BH diz que ele não estava armado

Família da vítima disse que homem saía da casa de uma vizinha quando foi baleado pela PM (foto: Google Street View/ Reprodução)

“Meu irmão foi morto de maneira covarde. Ele não estava armado”. A fala é de Rosileia da Silva, de 38 anos, irmã do homem de 37 anos morto durante operação da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (30/8), em um beco no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte.