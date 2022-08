Homem é morto durante operação da PM em Belo Horizonte

Polícia Militar convocou entrevista coletiva nesta tarde para informar mais detalhes sobre a operação (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem foi morto na manhã desta terça-feira (30/8), pela Polícia Militar, no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte. Informações iniciais dão conta que a vítima tinha envolvimento com o tráfico.