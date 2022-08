Jovem é presa ao entrar com 13kg de maconha em aeroporto de BH

Substância estava na mala de mulher de 21 anos (foto: Reprodução/Polícia Federal) Uma mulher de 21 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (29/8) após ser flagrada com 13kg de maconha na bagagem, no aeroporto internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com a Polícia Federal, a substância foi encontrada durante a fiscalização de rotina. A jovem havia acabado de desembarcar de um voo que vinha de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.





A mulher foi autuada em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Caso seja condenada, poderá pegar até 25 anos de prisão.