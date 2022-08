'Ela estava com espíritos', diz jovem que entrou em luta corporal com irmã

A PM foi acionada por testemunhas que conseguiram separar a briga das irmãs (foto: PMMG/Divulgação) Duas irmãs, uma vigilante, de 34 anos, e a outra auxiliar de almoxarife, de 18, foram detidas pela Polícia Militar (PM) de Uberaba, na madrugada dessa segunda (29/8), quando foram flagradas por militares em luta corporal no meio de uma rua da cidade, no Bairro Antônio Caiado.





Após receberem atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque do Mirante, as irmãs foram encaminhadas para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil (PC) de Uberaba.

Ainda conforme o registro policial, um pedaço de pau foi apreendido. Já o tijolo que, supostamente, também teria sido usado na briga, se quebrou em vários pedaços e ficaram espalhados pela rua.