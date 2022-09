Mulher é morta a facadas pelo companheiro no Sul de Minas

Município de Alfenas, no Sul de Minas (foto: Gilson Leite/divulgação)

Uma mulher de 34 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro com quem tinha duas filhas. O crime ocorreu na tarde dessa segunda-feira (19/9) em Alfenas, no Sul de Minas.





A Polícia Militar foi acionada por volta das 12h45 para atender um chamado na rua Avelino Batista de Andrade, 1155, bairro Recreio Vale do Sol. Os militares encontraram a vítima ensanguentada na garagem.









De acordo com a PM, o assassino esteve na casa do sogro às 8h30 avisando que pretendia matar a esposa porque ela tinha ido a uma festa de rodeio.





As suspeitas se intensificaram a partir das 11h30, quando o casal não compareceu a uma unidade do Senac para buscar uma filha que estuda no local.





A perícia da Polícia Civil encontrou sangue na parede e no sofá da residência. A vítima sofreu lesões internas no ombro e teve corte no antebraço esquerdo.