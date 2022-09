Homem é preso por agredir namorada com socos e pauladas

Agressão aconteceu ontem em Poços de Caldas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press) Mais um caso de agressão contra mulher foi registrado nesse domingo (18/9), dessa vez em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Após agredir a namorada, um homem de 36 anos foi preso. O crime ocorreu no Bairro Jardim Vitória 4. A própria vítima acionou a Polícia Militar (PM).

A vítima contou aos policiais que estava saindo quando o homem passou a xingá-la e começou as agressões com tapas. Depois, agarrou-a pelo cabelo e a arrastou para dentro da casa. Ainda segundo a mulher, ao passar pela cozinha ela pegou uma faca de serra que estava na pia para se defender e, no momento em que o agressor soltou seu cabelo, correu para o banheiro e se trancou.

O homem quebrou a porta e foi para cima da namorada com duas facas. A mulher contou ainda que ele soltou as facas e pegou pedaços de pau e começou a bater em sua cabeça. Ato contínuo, agrediu a vítima com socos na boca e na face. A vítima teve o dente quebrado.

O criminoso, segundo a vítima, só parou a agressão quando viu que os militares tinham chegado. Segundo a PM, para conter o agressor foi necessário uso de força tática para algemá-lo e amarrar as suas pernas, porque ele tentou resistir à prisão. O homem foi preso por lesão corporal, crime de dano e desobediência.