Pai agride filha com socos e chutes por não aceitar namoro homoafetivo

Uma garota de 15 anos foi agredida pelo pai, de 41, com socos, chutes e tapas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na noite de domingo (18/9). Segundo a Polícia Militar, o homem teria descoberto o namoro da jovem com outra adolescente.

A PM foi avisada do caso após o homem dar entrada no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira juntamente com a filha, que revelou a conduta violenta do pai. De acordo com os funcionários do local, ambos apresentavam ferimentos.