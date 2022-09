Homem agride filho de 5 anos com vassoura e cinto, o deixa na rua e é preso

O suspeito foi preso em flagrante em sua residência e levado para a Delegacia de Plantão da PC de Frutal (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem, de 25 anos, foi preso nessa quarta-feira (7/9) pela Polícia Militar (PM) de Frutal, no Triângulo Mineiro), sob suspeita de agredir o filho, de 5 anos, com golpes de vassoura e de um cinto. Após as agressões, que causaram hematomas na criança, ele a deixou na frente da casa dos avós, sem avisar os mesmos.

Ainda conforme a PM, em seguida, o menino contou para a sua mãe que, sem motivos, o pai começou a fazer xingamentos e descontar a raiva dele com as agressões. A criança apresentava hematomas na região da nuca e das costas.

Então, a mãe do menino acionou a PM, que localizou o suspeito na residência dele. Ao ser questionado, ele preferiu permanecer em silêncio. A mãe da criança contou também aos militares que, por volta das 8h, o suspeito havia pedido para passar o dia com o filho.

Por fim, o homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Frutal para as próximas providências.