Homem é preso por manter mulher e filhos em cárcere privado

Agressor tinha vários inquéritos em andamento relacionados a violência contra a mulher (foto: Reprodução) Um homem foi preso no início da noite dessa quinta-feira (25/8) acusado de manter em cárcere privado a esposa e os três filhos dela, todos adolescentes, em Montes Claros, no Norte de Minas. Eles conseguiram fugir com a ajuda de um vizinho, que chamou polícia. O autor foi preso em flagrante.

Segundo a delegada do caso, Karine Maia a mulher foi vítima de Stalking. O crime consiste na perseguição de alguém “reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”. No Código Penal brasileiro, o Stalking é evidenciado na lei nº 14.132/21.

“Quando o caso chegou aqui, nós descobrimos que tem mais cinco vítimas, mulheres dele, e mais quatro inquéritos instaurados de outras mulheres. Agora vamos dar celeridade. Isso não aconteceu porque não existia uma situação de flagrante, por isso ele não tinha sido preso”, revelou a chefe da Delegacia da Mulher.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito fazia sempre a mesma coisa com as vítimas: as trancava, batia e ameaçava.