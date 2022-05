Stalking: especialista fala sobre o crime de perseguição

Mensagens ou chamadas insistentes, monitoramento, presentes, cartas, abordagens inconvenientes no local de trabalho ou outros lugares frequentados regularmente, ameaças... Quem sofre essas ou outras formas de perseguição, também conhecidas como stalking, é vítima de um crime, que só recentemente foi reconhecido pela lei.

Senado aprova projeto que criminaliza a prática do 'stalking'

Policial investigada por stalking esfaqueia o ex e fura pneus de carro

Em Ervália, um homem foi preso nesta sexta-feira (27) suspeito de perseguir um adolescente de 15 anos. O caso é um exemplo do crime, que desde 2021 está tipificado no artigo 147-A do Código Penal e tem pena de reclusão de 1 a 4 anos.