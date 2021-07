Advogadas fazem aula gratuita para mulheres e explicam o crime de stalking

Evento vai debater o crime de stalking, espécie de perseguição obsessiva que homens fazem contra mulheres (foto: Pixabay/reprodução)

Muitas vezes, mulheres vítimas denão conseguemas agressões. Muitos esses sinais, inclusive, são considerados crimes pela lei brasileira. Foi pensando nisso que duas advogadas criaram umpara debater temáticas que permitam que mulheres possam identificar as violências que sofrem no cotidiano.







Sobre a lei



Como participar?

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino.





O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país ocupa, desde 2013, o 5º lugar no ranking de homicídios femininos numa lista que inclui 83 países.





A tipificação desse tipo de crime é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15) entreou em vigor em 9 de março de 2015.









O que é relacionamento abusivo e como sair dele?

Como fazer denúncia de violência contra mulheres

Para denunciar e/ou buscar ajuda, ligue 180

Em casos de emergência, ligue 190





Saiba o que é a cultura do estupro





Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, o Estado de Minas ouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a pornografia e da pedofilia fazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças. O Brasil tem um caso de estupro a cada oito minutos. Ao contrário do que o senso comum nos leva a acreditar, a violência contra as mulheres nem sempre ocorre de forma explícita.Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, oouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a cultura do estupro , dae dafazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças.







Leia também:

O projetofoi idealizado pelas advogadas Fernanda Avilla e Dha Leonardi que já compartilham diversas informações gratuitas pelas redes sociais ( @meconta.direito ). Ele é pensado para trazer informação jurídica de forma clara e fácil com o objetivo de empoderar mulheres com informações para que elas se sintam mais seguras ao enfrentar as situações do dia a dia.O primeiro encontro ocorrerá no dia 21 de julho, às 20h. Será uma aula. Qualquer pessoa que desejar pode participar. O evento vai debater o crime de stalking, espécie de perseguição obsessiva que homens fazem contra mulheres."Pensamos em criar um clube um pouquinho diferente, onde a gente pode debater o livro mas, além disso, trazer um conteúdo relevante para a sociedade de uma forma leve, simples e descontraída. Cada encontro não se resume apenas a umasobre o tema proposto, a gente também traz muitas informações de uma forma muito acessível", contou Fernanda.O livro que servirá de pano de fundo nesse primeiro encontro será “” do autor Raphael Montes. "O livro fala sobre umcompletamente fora de controle e que adota atitudes assustadoras. É uma ficção e, portanto, a história toma proporções devastadoras, que parecem completamente fora da realidade, mas nós pessoalmente conhecemos histórias que poderiam se aproximar disso se nada tivesse sido feito", disse Fernanda.O livro serve como pano de fundo para os encontros. Quem conseguir ler aproveita muito mais, mas quem quiser participar sem ter lido também vai acompanhar. "Além disso, pode acabar se sentindoe curioso para ler depois. Acaba sendo uma forma de incentivar a leitura também", acrescentou.O clube terá outros cinco encontros para debater outros, ume uma. "Em cada um deles vamos discutir alguma dimensão das relações abusivas, desde os abusos dentro do casamento, até aquele entre outros entes familiares", informou.Fernanda explica que o crime de perseguição é um crime recente e extremamente importante. Publicada no dia 31 de março de 2021, a Lei 14.132/21 inseriu o artigo no Código Penal, tipificando a prática de perseguição. "É um grande avanço que agora ele exista", disse.A especialista explica que, antes disso, os agressores respondiam por perturbação do sossego, que tinha uma gravidade muito menor e uma pena mais branda. "Agora a perturbação do sossego deixou de existir na nossa legislação. As pessoas acham que o stalking é coisa de filme e novela, mas ele é real", acrescentou.Ela conta que já atendeu no escritório casos bastante complexos. Isso porque, em alguns deles, as próprias vítimas, não acreditavam ou não se davam conta da gravidade da violência quando o perigo se torna iminente."Por isso escolhemos esse tema para a primeira aula do nosso Clube do Livro sobre relacionamentos abusivos", disse.Para participar do primeiro encontro sobre stalking é necessária a inscrição pelo link , inserindo e-mail, em que receberá todas as orientações para ingressar no encontro no dia 21 de julho, 20h, que será on-line em plataforma digital.