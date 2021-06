Não Era Amor: campanha reúne relatos de vítimas de relacionamentos abusivos

O objetivo da campanha criada pela Não Era Amor é unir mulheres no Dia dos Namorados para conscientizar e libertar vítimas de relacionamento abusivo (foto: Não Era Amor/Divulgação)

Esses são alguns dos relatos de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos que denunciam por meio daexperiências vividas por elas que possam dispertar outras mulheres vítimas de violências.

Os diferentes tipos de abuso podem passar despercebidos por acontecerem em namoros duradouros, nos quais as violências aparecem disfarçadas de. O objetivo da campanha, criada pela, é expor os sinais de abuso - sejam psicólogicos ou físicos, em um momento em que as redes sociais são tomadas por fotos de casais e idealizações do amor romântico às vésperas do



"A escolha da data ocorreu porque a gente cresce aprendendo que abuso é amor. A gente romantiza muitas violências e, muitas vezes, as mulheres renovam as esperanças nessa data comemorativa ao acreditar que o abusador vai mudar", disse Pollyanna Abreu, idealizadora da Não Era Amor e da campanha de conscientização.



As ilusões e fantasias que compõem o amor romântico estão nos filmes, nos livros, nas músicas e trazem vários mitos que distorcem a realidade de um relacionamento saúdavel.





#NaoEraAmorQuando ele sutilmente te impedia de ver suas amigas e família, te colocando cada vez mais isolada socialmente. "Pra que ligar pra sua mãe toda semana?" "Essa sua amiga é uma invejosa" %u2014 Ane da Não Era Amor (@naoeramor_) June 7, 2021

#NãoEraAmorQuando ele se sentia no direito de criticar as minhas escolhas, amizades e até o que eu comia e vestia. %u2014 %u273F CLARA TANNURE %u273F (@tannureclara) June 7, 2021

Em janeiro deste ano, a reportagem dodeproduziu uma matéria especial sobre violência doméstica. Os relacionamentos abusivos não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação classificada como abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.Apesar de a violência ter várias faces e especificidades, a psicóloga norte-americana Lenore Walker identifica que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente repetido. São elas: o aumento da tensão na relação, o ato da violência e o arrependimento.O último é chamado pela especialista de '' - que, na tentativa de ''superar'' o abuso, o agressor usa da, depara alimentar esperanças e pedir desculpas pelas agressões. "O Dia dos Namorados muitas vezes se torna uma forma de", acrescentou.Identificar a violência é opasso para buscar saídas e romper com o ciclo de violência. A partir dos relatos, mulheres conseguem constatar o que passam. "Elas se sentem menos sozinhas porque um dos efeitos psicológicos do abuso é a mulher achar que só ela passa por aquilo e mais ninguém", disse a psicóloga.O próximo passo é buscar mais informação e acolhimento. "Se a mulher conseguir contar para pelo menos uma amiga, um familiar de confiança que não vai julgá-la já é bom. E procurar ajuda profissional especializada, como terapia, advogacia e encaminhamento médico", disse Polly.A Não Era Amor é um negócio defundado em 2018, e nasceu para ajudar mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos por meio de metodologia especializada.É composto hoje por nove profissionais, entre eles psicólogas e advogadas. No ano passado, o projeto impactou mais de 30 mil mulheres. "Oferecemos conteúdo e informação gratuita de qualidade. Além de terapia específica para relacionamento abusivo, advocacia e cursos para terapeuta para ajudar essas mulheres", finalizou.

