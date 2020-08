Homem é denunciado por violência doméstica e acaba preso também por tráfico

Grande quantidade de material foi apreendido (foto: Divulgação/PMMG) liberdade provisória, e o comparsa dele, de 20, foram presos durante a madrugada desta quinta-feira (13) no Morro da Vaca, no Bairro Jardim Filadélfia, Região Noroeste de BH. O mais velho havia sido denunciado pela esposa por violência doméstica, mas, ao chegarem ao local, os policiais se depararam também com uma robusta estrutura de tráfico de drogas. Um homem de 39 anos que estava eme o comparsa dele, de 20, foram presos durante a madrugada desta quinta-feira (13) no Morro da Vaca, no Bairro Jardim Filadélfia, Região Noroeste de BH. O mais velho havia sido denunciado pela esposa por, mas, ao chegarem ao local, os policiais se depararam também com uma robusta estrutura de









Na casa do casal, os militares viram uma janela quebrada e rastros de sangue do suspeito, que se feriu de maneira profunda durante tentativa de fuga. Em seguida, os policais ouviram também um disparo de arma de fogo nas proximidades.





Seguindo os rastros de sangue, os policiais encontraram uma pistola 380 Taurus e duas porções de pedra de crack em cima do capô de um carro, e chegaram até uma outra residência, ainda no Morro da Vaca. Ao chegarem lá, ouviram barulhos de telha e concluíram que havia mais de uma pessoa no local, que estavam tentando fugir.





Os militares realizaram um cerco na casa para tentar capturar os suspeitos, mas eles conseguiram fugir, saltando entre as casas. Pouco depois, o jovem de 20 anos foi encontrado trancado em um quarto de uma casa de família. Assustados com a invasão, os gritos dos moradores chamou a atenção dos militares, possibilitando a prisão.





Inicialmente, o homem de 20 anos foi reconhecido como membro do tráfico da região. Os policiais retornaram até a casa onde ele estava e lá apreenderam R$ 1.273, 20 porções, 19 buchas e cinco tabletes de maconha, quatro celulares, várias munições e uma caderno de contabilidade de vendas do tráfico. A casa estava suja de sangue por todos os cômodos.





Pouco tempo depois, o homem de 44 anos foi localizado nos fundos de uma outra residência e gravemente ferido. Os dois foram encaminhados ao hospital para serem socorridos.





O mais velho já cumpria pena há seis anos, de um total de nove, e foi liberado em virtude da pandemia do novo coronavírus. Foi dado voz de prisão a ele por tráfico de drogas e violência doméstica. A mulher confirmou que, além de usuário, ele também participava do tráfico local e era temido pelos moradores. Afirmou também que ele estava com outra arma de fogo, mas que conseguiu desová-la.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira