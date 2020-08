'Calango' pega Uber para a casa de parceiro do tráfico e acaba preso em Ribeirão das Neves

Apreensão e prisão aconteceram na Rua Quarenta e Três, no Bairro Florença, em Ribeirão das Neves (foto: Reprodução/Google Street View) Três homens foram presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira por envolvimento com o tráfico de drogas em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os suspeitos estavam em frente a uma casa quando foram avistados pela Polícia Militar (PM) e tentaram fugir, mas acabaram detidos. foram presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira por envolvimento com o tráfico de drogas em, na. Os suspeitos estavam em frente a uma casa quando foram avistados pela(PM) e tentaram fugir, mas acabaram detidos.









A PM liberou o suspeito, mas o seguiu de forma furtiva até o destino final: uma casa no Bairro Florença, em Ribeirão Neves. No local, os militares avistaram Calango e mais dois homens. Todos tentaram fugir, chegaram a se esconder em um buraco no lote da residência, mas foram detidos.





Um homem de 27 anos disse que era morador da casa e confessou o envolvimento com o tráfico. Calango também confirmou que era parceiro dele de longa data. Na residência, foram encontradas: oito barras prensadas de maconha, três porções de cocaína, cinco porções de maconha, uma balança, 30 dichavadores, um colete balístico, uma espada, dois cartuchos de calibre 380, dois celulares e materiais para embalar drogas.





O outro homem, de 24 anos, que estava no local, negou qualquer envolvimento com o fato e disse que desconhecia o assunto. Apesar disso, ele foi preso em flagrante e conduzido junto da dupla à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Ribeirão das Neves.