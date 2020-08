Belo Horizonte retoma julgamentos presenciais

Equipamentos de proteção facial e álcool em gel serão disponibilizados para as pessoas presentes no plenário (foto: TJMG/Reprodução) de Belo Horizonte retomou os julgamentos presenciais para crimes dolosos contra a vida. Os julgamentos pautados para agosto serão retomados gradualmente de modo a previnir o contágio do novo coronavírus. Dezesseis sessões de julgamento serão realizadas até o fim deste mês. Nesta quarta-feira (12), a Comarcaderetomou os julgamentos presenciais para crimes dolosos contra a vida. Os julgamentos pautados para agosto serão retomadosgradualmentede modo a previnir o contágio do novo coronavírus. Dezesseis sessões de julgamento serão realizadas até o fim deste mês.









Equipamentos de proteção facial e álcool em gel serão disponibilizados para as pessoas presentes no plenário. “Durante toda a sessão será obrigatória a utilização da máscara de proteção respiratória, e será recomendada a higienização das mãos constantemente”, divulgou o TJMG.





O retorno gradual das atividades prevê a entrada de apenas cinco pessoas para assistirem aos julgamentos e os presentes serão submetidos à medição de temperatura.





“O 1º, o 2º e o 3º Tribunais do Júri de Belo Horizonte possuem salões com ambientes ventilados. Já o espaço do 4º Tribunal do Júri está sendo modificado, de modo a garantir um ambiente mais ventilado. O 2º e o 4º retomarão os trabalhos em setembro”, informou o Tribunal de Justiça.

