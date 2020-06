(foto: Foto: Wilson Menezes / TJMG)

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) realizou uma reunião para discutir a disseminação da covid-19 nas unidades carcerárias do estado. Entre as principais medidas a serem tomadas está a priorização de audiências virtuais.









"Faço um apelo pela priorização das audiências virtuais, o que evitaria o contato físico entre magistrados e as pessoas privadas de liberdade. A Corregedoria-Geral de Justiça já está buscando soluções para eventuais problemas técnicos nas comarcas no interior, como falta de equipamentos e internet", enfatizou Nelson Missias de Morais.





O supervisor do GMF, desembargador Júlio Cesar Gutierrez, disse que o TJMG evita "de todas as maneiras que haja contágio exacerbado entre as pessoas que estão privadas de liberdade".





Segundo o desembargador, uma das formas de diminuir a possibilidade do contágio é a não realização das audiências presenciais.





"Reiteramos o pedido do presidente do TJMG sobre o cumprimento da Portaria Conjunta 990, determinando que somente em casos de impossibilidade de realização de audiência virtual, sejam feitas sessões presenciais durante a pandemia de covid-19", ressaltou o Júlio Cesar Gutierrez.