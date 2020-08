Familiares de presos protestam pela retomada das visitas e denunciam tortura

Manifestantes sobrem Rua Guajajaras, no Centro da capital mineira (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Protesto foi acompanhado pela Polícia Militar (PM) na tarde desta quarta-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Principais reivindicações

Familiares e amigos de pessoas internas no sistema prisional foram às ruas, na tarde desta quarta-feira, para manifestar repúdio à suspensão das visitas sociais no sistema penitenciário mineiro e reivindicar ade umdas. Grupo se reuniu no Centro da capital mineira e levou cartazes para chamar a atenção para as principais pautas.O protesto foi organizado pela Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas Liberdade de Minas Gerais e a Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais.De acordo com os familiares, as visitas sociais no sistema prisional mineiro estão suspensas desde 21 de março de 2020. O governo de Minas alega que a suspensão das visitas tem como fim a preservação de vidas no sistema prisional diante do risco de contaminação no sistema pelo coronavírus.Entretanto, os familiares estão preocupados com a vida e saúde dos presos. "O Estado vêm atuando de modo contrário ao seu próprio discurso", sustenta a convocação para o protesto."A suspensão das visitas não está protegendo as pessoas privadas de liberdade da contaminação. Apesar da falta de transparência, a subnotificação e as informações dispersas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que foram notificados 44 surtos da doença no sistema prisional mineiro até a data do dia 21/07 e seis apenados já morreram vítimas da doença", afirma o documento formulado pelas duas entidades.Familiares também denunciammineiro depois da suspensão das visitas sociais. "O número de denúncias na Plataforma Desencarcera3 quase triplicou desde março e o WhatsApp do Desencarcera - serviço de assistência jurídica a apenados e familiares - recebedezenas de denúncias de tortura e violações de direitos", diz o comunicado."Este cenário é marcado pela, o fornecimento deou imprópria para consumo, práticas sistemática de, uso excessivo da força, não fornecimento de medicamentos, falta de assistência médica, celas superlotadas, frias, úmidas e escuras, onde é impossível manter o distanciamento e isolamento social", denunciam as entidades no texto.Familiares ainda afirmam que os presos estão "". "Não se sabe de fato o que se passa lá dentro e nem quais as reais necessidades deles, pois interromperam-se todos e qualquer meio de comunicação", sustentou. Familiares afirmam que poucas são as unidades prisionais que permitem a entrada de cartas. Quando é permitido, não chegam em tempo hábil. Ainda segundo eles, os familiares não são informados sobre o estado de saúde do familiar. "Só recebem o corpo para ser enterrado, muitas vezes sem nem um laudo", afirmam.- Representação da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Presas de Minas Gerais no Comitê para acompanhamento das medidas de enfrentamento à COVID-19 para garantir o mínimo de transparência e ao menos uma voz que advogue em prol dos direitos das pessoas privadas de liberdade e de seus familiares;- Elaboração urgente de um plano e um cronograma de retomada das visitas sociais no sistema prisional mineiro com participação ampla da sociedade civil;- Implementação imediata do plano de retomada das visitas, com a garantia de todas as medidas segurança necessárias à proteção da saúde das pessoas privadas de liberdade e de seus familiaresentrou em contato come aguarda posicionamento.